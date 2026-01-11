松木玖生がFAカップで先発起用に応えるゴールを決めたイングランド2部サウサンプトンは現地時間1月10日、FAカップ3回戦で3部ドンカスター・ローヴァーズと対戦し、3-2で勝利した。先発出場したMF松木玖生は前半41分、難しい体勢からのヘディングシュートで決勝点を記録。チャンスメイクからフィニッシュまでを1人で完結させるハイパフォーマンスが、現地メディアから高く評価された。敵地での一戦となったこの試合、サウサンプ