元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が10日に自身のインスタグラムを更新。年明けから「精神科や皮膚科の通院が重なった」日があったことを明かした。「赤背景の写真はこれで終わり！」と続いていた赤をバックにした肩出しミニスカドレスのショットについて言及。続けて「年明けに、精神科や皮膚科の通院が重なった1日があって」と告白。「その日に友達から『何してるの？』と連絡が来たか