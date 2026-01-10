「はい、今ね、到着しました」“いじめ騒動”で大問題となっている栃木県の県立高校の門の前で、そう言って動画を回す、顔面タトゥーだらけのいかつい男ーー。1月4日、同校のトイレ内で、男子生徒がもう1人の男子生徒を一方的に暴行する動画が拡散し、その余波が広がり続けている。「問題となった暴行動画では、トイレ内で向かい合う二人の男子生徒を複数人が取り囲み、ホウキを持った生徒の『READY ファイト！！』の掛け声で、一