女優・米倉涼子をめぐる報道が芸能界に再び大きな波紋を広げているーー。1月7日、『電子版週刊文春』は米倉に浮上した麻薬取締法違反容疑の疑いで続報を報じた。「“米倉さんが逮捕されるかもしれない”という情報がメディア関係者の間をかけめぐったのは、2025年10月上旬のことでした。都内の自宅マンションには昼夜を問わず報道陣が詰めかけ、現場は騒然となったのです。そして10月11日発売の『週刊文春』は、厚生労働省関