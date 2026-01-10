仁川（インチョン）から香港に向かうアシアナ航空旅客機内で乗客の補助バッテリーが発火したが、乗務員が鎮火した。8日午後7時48分ごろ、仁川（インチョン）国際空港を出発して香港へ向かっていたアシアナ航空OZ745便で、乗客が所持していた補助バッテリーから出火した。乗務員がすぐに消火器を使って火を消し、大きな火災にはつながらなかった。この航空機はA330−300モデルで、乗客284人が乗っていた。この航空機は引き返すこと