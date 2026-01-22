熊本県阿蘇市 1月21日、熊本県阿蘇市で岡山市の航空会社・匠航空が運航する遊覧飛行ヘリが行方不明になり、阿蘇山中岳の火口付近で大破した機体が見つかりました。 国土交通省は、大破した機体の識別番号の画像を元に、行方不明になっている機体と結論付け、21日、航空事故に該当すると発表しました。 国交省の事故認定を受け、運輸安全委員会は22日から、航空事故調査官2人が現地で事故の原因を調べます。 遊覧ヘリ