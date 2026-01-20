「ANA国内線で隣のジジイに痴漢された時。CAさんに『あの、これって機内で販売してますか？』と言いながら "左隣の男性が足を触ってきます。移動できる席ありませんか？" とスマホでメモ画面を見せて対応してもらったことがある。その時の対応が本当に良くて、ずっとANAを推している」【写真】 男性があきらかに足に手を近づけてきました飛行機内で痴漢から無事離れることができたねこおばち（@nekoobachi、以下ねこおばち）