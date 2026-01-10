最近、テレビでよく見かける黒岩里奈氏（35）は異色のテレビコメンテーターである。大手出版社「文藝春秋」で書籍編集者として勤務するかたわら、夫の安野貴博参議院議員（35）が代表を務める政党「チームみらい」の事務本部長も兼業。そんなニュータイプのサラリーマンがいま、夫の資産公開をめぐる騒動で大炎上している。電話で本人を直撃すると…。＊＊＊【写真を見る】「芸能界のキラキラした人たちがいっぱい集まるところ