〈《追悼》24歳で“悪性の希少がん”発覚、医者から「腫瘍が大きすぎて、窒息死するかもしれない」と…元グラビアアイドル・藤乃あおいさんが語っていた、がん宣告までの経緯〉から続く元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが、1月5日に死去したことが分かった。享年27歳。【衝撃画像】体重45→36キロに激減、髪はごっそり抜け、身体はガリガリに…27歳で亡くなった元グラビアアイドル・藤乃あおいさんの闘病生活を写真で見る藤