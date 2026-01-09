寿司チェーン「かっぱ寿司」は、全店拡大中の「食べ放題」にて、新たに『旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き』を期間限定でラインアップする。提供期間は1月15日から2月4日までを予定している。かっぱ寿司の「食べ放題」は、寿司・サイドメニュー・スイーツなど約100種以上が対象。『旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き』は、うに包み・焼きサーモン・天然のどぐろ・真フグ・赤えび・茶碗蒸しのラインアップで構成さ