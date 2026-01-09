【かっぱ寿司】全店に拡大中の「食べ放題」に新ラインアップ登場 / 1月15日から
寿司チェーン「かっぱ寿司」は、全店拡大中の「食べ放題」にて、新たに『旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き』を期間限定でラインアップする。提供期間は1月15日から2月4日までを予定している。
かっぱ寿司の「食べ放題」は、寿司・サイドメニュー・スイーツなど約100種以上が対象。『旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き』は、うに包み・焼きサーモン・天然のどぐろ・真フグ・赤えび・茶碗蒸しのラインアップで構成されており、食べ放題メニューの一つとして楽しめる。
販売期間：2026年1月15日（木）〜2月4日（水）予定
内容：
うに包み／とろっと焼きサーモンハラス／天然のどぐろ塩炙り／北海道産 真フグ炙り／特製うにマヨ 赤えび炙り／茶碗蒸し
旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き
〈かっぱ寿司の食べ放題 概要〉
◆70分制（ラストオーダー：終了20分前）
◆かっぱ寿司WEBサイトにて予約が必要
※当日予約を希望する場合は、直接店舗への問い合わせが必要。
◆メニュータイプA店舗 価格
一般
平日：3,490円(税込) 土日祝：3,890円
中学生〜大学院生
平日：2,690円(税込) 土日祝：3,890円
※学生証提示の本人に限り有効
シニア（65歳以上）
平日：2,990円(税込) 土日祝：3,390円(税込)
※年齢が確認できるものの提示が必要
小学生
平日：1,990円(税込) 土日祝：1,990円(税込)
幼児
平日：無料 土日祝：無料
※保護者1人につき2人まで無料。3人以上は1人につき990円(税込)。
◆メニュータイプB店舗 価格
一般
平日：3,790円(税込) 土日祝：4,190円
中学生〜大学院生
平日：2,990円(税込) 土日祝：4,190円
※学生証提示の本人に限り有効
シニア（65歳以上）
平日：3,290円(税込) 土日祝：3,690円(税込)
※年齢が確認できるものの提示が必要
小学生
平日：1,990円(税込) 土日祝：1,990円(税込)
幼児
平日：無料 土日祝：無料
※保護者1人につき2人まで無料。3人以上は1人につき990円(税込)。
