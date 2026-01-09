【かっぱ寿司】全店に拡大中の「食べ放題」に新ラインアップ登場 / 1月15日から

寿司チェーン「かっぱ寿司」は、全店拡大中の「食べ放題」にて、新たに『旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き』を期間限定でラインアップする。提供期間は1月15日から2月4日までを予定している。



かっぱ寿司の「食べ放題」は、寿司・サイドメニュー・スイーツなど約100種以上が対象。『旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き』は、うに包み・焼きサーモン・天然のどぐろ・真フグ・赤えび・茶碗蒸しのラインアップで構成されており、食べ放題メニューの一つとして楽しめる。

〈旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き〉



販売期間：2026年1月15日（木）〜2月4日（水）予定



内容：

うに包み／とろっと焼きサーモンハラス／天然のどぐろ塩炙り／北海道産 真フグ炙り／特製うにマヨ 赤えび炙り／茶碗蒸し

旬ネタ！期間限定５貫セット 茶碗蒸し付き

〈かっぱ寿司の食べ放題 概要〉

◆70分制（ラストオーダー：終了20分前）

◆かっぱ寿司WEBサイトにて予約が必要

※当日予約を希望する場合は、直接店舗への問い合わせが必要。

◆メニュータイプA店舗 価格

一般

平日：3,490円(税込) 土日祝：3,890円

中学生〜大学院生

平日：2,690円(税込) 土日祝：3,890円

※学生証提示の本人に限り有効

シニア（65歳以上）

平日：2,990円(税込) 土日祝：3,390円(税込)

※年齢が確認できるものの提示が必要

小学生

平日：1,990円(税込) 土日祝：1,990円(税込)

幼児

平日：無料 土日祝：無料

※保護者1人につき2人まで無料。3人以上は1人につき990円(税込)。

◆メニュータイプB店舗 価格

一般

平日：3,790円(税込) 土日祝：4,190円

中学生〜大学院生

平日：2,990円(税込) 土日祝：4,190円

※学生証提示の本人に限り有効

シニア（65歳以上）

平日：3,290円(税込) 土日祝：3,690円(税込)

※年齢が確認できるものの提示が必要

小学生

平日：1,990円(税込) 土日祝：1,990円(税込)

幼児

平日：無料 土日祝：無料

※保護者1人につき2人まで無料。3人以上は1人につき990円(税込)。

かっぱ寿司の食べ放題