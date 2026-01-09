これは暴行でもイジメでもない。むしろバイトテロのようなものである。栃木県の高校での動画が映し出す現代の歪みについて考えます。◆暴行の“加害者”と思われる人物の「X」アカウントが発掘され物議男子トイレ内で一人の生徒がもう一方の生徒を袋叩きにしているシーンが、世間に衝撃を与えています。栃木県警も暴行事件として捜査しているとのことです。栃木県の福田知事も「絶句した」、「弱いものいじめはやめろ」と、