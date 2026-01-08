ウクライナ人兄弟、サワとヤンによる２人組ＹｏｕＴｕｂｅｒ、サワヤン兄弟が８日、動画を新規投稿。「別々に活動していくことにした」と解散を宣言した。一方で突然の発表に、「ドッキリ」を疑う声も多く、困惑が広がっている。新年最初の動画に２人で並んで登場。「理由はいろいろあるんですけど、理由は動画に対する向き合う方向性であったり、やりたいことの、ちょっとしたズレだったり、そういうものが重なりに重なって。