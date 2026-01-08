讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は1月8日、新メニュー「だし茶漬け風うどん」全3種を発売する。“うどんで味わうお茶漬け”をテーマにした新感覚メニュー。はなまる自慢の「かけだし」とうどんに、別添えの有明産焼き海苔を合わせて楽しむ。販売期間は2月11日までを予定している。「はなまるうどん」ロゴ■ラインアップ(価格はすべて税込)〈1〉温玉だし茶漬け風うどん(小)690円／(中)850円／(大)1,030円〈2〉紅鮭だし茶漬け