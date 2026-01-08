【はなまるうどん】新感覚「だし茶漬け風うどん」全3種を発売、有明産海苔を使用

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は1月8日、新メニュー「だし茶漬け風うどん」全3種を発売する。

“うどんで味わうお茶漬け”をテーマにした新感覚メニュー。いりこと昆布の旨味が効いた、はなまる自慢の「かけだし」とうどんに、別添えの有明産焼き海苔を合わせて楽しむ。販売期間は2月11日までを予定している。

「はなまるうどん」ロゴ

■ラインアップ(価格はすべて税込)

〈1〉温玉だし茶漬け風うどん

(小)690円／(中)850円／(大)1,030円

〈2〉紅鮭だし茶漬け風うどん

(小)790円／(中)950円／(大)1,130円

〈3〉南高梅だし茶漬け風うどん

(小)790円／(中)950円／(大)1,130円

※店内飲食･テイクアウト同一価格

※テイクアウトは1杯につき容器代30円

※一部店舗では価格が異なる

※デリバリー、モバイルオーダーでは販売しない

今回登場する「だし茶漬け風うどん」は、だしをたっぷり含んだうどんに有明産の焼きバラ海苔をかけて味わう一杯。だしに触れた瞬間、海苔の香ばしい磯の香りがふわっと広がり、食べ始めはサクサク、徐々にとろりと溶けていく食感の変化も楽しめるという。

はなまるうどんは、「有明産焼き海苔の旨味がだしに溶け出し、最後の一滴まで味わえる、冬の冷えた体に染み渡る一杯に仕上げました」とコメントしている。

◆ 温玉だし茶漬け風うどん

うどんとかけだしに、まろやかな温玉をトッピング。有明産焼き海苔の香ばしさと、半熟卵のコクが相性抜群の一杯。

温玉だし茶漬け風うどん

◆ 紅鮭だし茶漬け風うどん

丁寧にほぐした紅鮭フレークをのせたメニュー。ほどよい塩味の鮭と、だし、焼き海苔のバランスが楽しめる。

紅鮭だし茶漬け風うどん

◆ 南高梅だし茶漬け風うどん

大粒の紀州南高梅を2粒トッピング。梅の爽やかな酸味がだしの旨味を引き締め、海苔の風味をより一層引き立てるという。

南高梅だし茶漬け風うどん