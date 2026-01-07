木原官房長官は、自身の記者会見とみられる映像を悪用して投資を呼びかける偽動画について「混乱や誤解を与えかねず看過できない」と非難しました。【映像】木原官房長官のコメント木原官房長官「（会見の）偽動画が作られて誤った情報が拡散してしまうということは、国民の皆様に混乱や誤解を与えかねず、看過できるものではありません」木原長官は、動画サイトに削除要請をおこない、当該の動画は閲覧できなくなっているとし