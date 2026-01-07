【ラスベガス（米ネバダ州）＝金井智彦】ソニーグループとホンダの合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ」は５日（日本時間６日）、電気自動車（ＥＶ）「アフィーラ」の第２弾となる試作車を米ラスベガスで報道陣に公開した。第１弾の「アフィーラ１」について、２０２７年前半に日本市場に投入することも明らかにした。アフィーラ１はセダンタイプで、２５年から米国で予約を受け付けており、年内に米国で納車を始める。米国で