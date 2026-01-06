食卓にあるだけでホッとする「煮物」。難しそうと思うかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば実は失敗知らずのメニューです。今回は、冷蔵庫の定番食材で作れるコスパ副菜から、ハレの日にも出せる絶品レシピまで厳選しました。【コスパ抜群】お手軽食材で！ ちくわとコンニャクの煮物物価高のなかでも価格が安定している「ちくわ」と「コンニャク」は、まさに家計の強い味方。ちくわから出る旨みがコンニャクにしみ込み、シン