ミニストップは2026年1月8日まで、人気のホットスナック「Xフライドポテト」の1.5倍増量キャンペーンを実施中です。アプリのクーポンでさらにお得にX状の形、外側のサクサク感、中のホクホク感が特徴のミニストップのXフライドポテト。ミニストップユーザーならおなじみのロングセラー商品ですよね。期間中は、お値段そのままでXフライドポテトの量を1.5倍に増量します。全国の店舗が対象です。また、ミニストップのアプリには、本