¡Ú¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡Û¤Þ¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¡ªº£¤À¤±ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ÖX¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¤¬1.5ÇÜ¤ËÁýÎÌÃæ¡Ô1·î8Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï2026Ç¯1·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ÖX¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¤Î1.5ÇÜÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë
X¾õ¤Î·Á¡¢³°Â¦¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¡¢Ãæ¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎX¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡£¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇX¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÎÎÌ¤ò1.5ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢ËÜÂÎ²Á³Ê¤è¤ê20±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¸ú´ü´Ö¤Ï1·î17Æü¤Þ¤Ç¡£¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÅÐÏ¿¤È¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¼èÆÀ¡¢Äó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
X¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ÎËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï298±ß¡ÊÀÇ¹þ321±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÌÇä¡ÊÀÇ¹þ20±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡¡Êæ¹âçýè½¡Ë