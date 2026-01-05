タイトルで「自分に関係がある」と思わせることが大事（写真：mapo/イメージマート）「タイトル、見出し、キャッチコピーづくり」と聞くと、編集者やコピーライター、放送作家などといった「言葉のプロ」の専売特許で自分には縁遠い世界──。そんなふうに思っている人もいるでしょう。ただ、一般的なビジネスパーソンもメールの件名、報告書やプレゼン資料の題名、会議の招集文、チラシやPOPにあしらう言葉など、中身よりも先に相