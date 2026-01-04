2026年、日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。地震や津波、豪雨災害、大規模火災など私たちと隣り合わせの災害に本当に備えてほしい――。その思いで、いのちを守るための情報をお届けしていきます。きょうは社会部の小野高弘部長とお伝えします。■もしあす「首都直下地震」が起きたら（小野部長）もし「あす、東京都を中心としたマグニチュード7クラスの首都直下地震が