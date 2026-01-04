整体師・楽しんご（46）が4日に公式X（旧ツイッター）を更新。11年に「ドドスコスコスコ〜ラブ注入!」ネタでブレークするも、現在はテレビから“消えた”理由についてぶっちゃけた。楽しんごは「ちょっと離れた田舎に行くと必ずもうテレビ出ないんですか？って言われるのマジウザい」と不快感をあらわにする。そこで「飽きられて干されて素行悪いの3拍子揃ってんだからもうTV出られる訳ねーだろ！www」と自ら理由をぶっ