整体師・楽しんご（46）が28日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、Xの収益事情をぶっちゃけた。楽しんごは「いつも応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます。Xの収益を見て、改めて皆さんの応援の力をすごく感じました。本当に感謝しかありません」とし、Xの収益を伝える画像をアップ。なお、楽しんごは約21万人のフォロワーを抱えている。3月14日から28日にかけては約338ドル（約5万4000円）、2月28日か