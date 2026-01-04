新しい年が始まり、少し遠出をして日常から離れ、気分転換したい人も少なくないでしょう。日本地方新聞協会特派写真記者・工藤直道さんの人気連載「鉄道の『廃線』を巡る」では、廃線となった鉄道の“今”やその歴史を辿ってきました。その中から人気記事トップ3をご紹介します。日本の鉄道の軌跡を巡り、いつもと少し違った旅をしてみては？東洋一の硫黄鉱山へ繋ぐ観光客をも呼び込んだ人気路線が廃線となるまで岩手県八幡平市