餅を食べる機会が多いお正月、都内では2日、高齢者1人が餅を喉につまらせて救急搬送されています。東京消防庁が注意を呼びかけています。東京消防庁によりますと、2日午後3時までに管内で1人が餅をのどにつまらせて救急搬送されたということです（速報値）。搬送されたのは90代の女性で、中等症だということです。東京消防庁は餅は小さく切って食べやすい大きさにすること、ゆっくりとかんでからのみ込むこと、また、もちを食べる