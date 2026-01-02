あけましておめでとうございます。2026年も全国各地の美味しいグルメをお届けします。どうぞお付き合いください。今年最初のシリーズは、新年にめでたい「国宝五城と城下町グルメ」です。日本には現存天守（江戸時代またはそれ以前に建設され、現代まで保存されている天守）が12城あります。その中で国宝に指定されているお城は5つ。東から松本城、犬山城、彦根城、姫路城、松江城の五城です。筆者はお城見学によく行きますが、歴