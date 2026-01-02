1日、ニューヨークでの就任式で演説し、笑顔を見せるマムダニ市長（AP＝共同）【ニューヨーク共同】全米最大の都市ニューヨークの市庁舎で1日、民主党の急進左派ゾーラン・マムダニ市長（34）の就任式が開かれた。同市で初のイスラム教徒の市長は「新時代の幕開けだ」と宣言。「市民の生活を改善するための権力行使はためらわない」と述べ、物価高対策に全力を尽くすと誓った。氷点下の寒さの中で行われた就任式でマムダニ氏は