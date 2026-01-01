NHK紅白歌合戦公式SNSにて、『第76回NHK紅白歌合戦』に出場したSixTONESの6人集合ショットが公開された。 写真：SixTONESの着こなしにも注目！紅白衣装ショット ■紅白では“6周年アニバーサリーメドレー”を披露したSixTONES NHK紅白歌合戦公式SNSでは「最高のパフォーマンスありがとうございました」というメッセージとともにメンバーが横一列に並んだ記念ショットを投稿。 ブラックス&