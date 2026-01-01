NHK紅白歌合戦公式SNSにて、『第76回NHK紅白歌合戦』に出場したSixTONESの6人集合ショットが公開された。

写真：SixTONESの着こなしにも注目！紅白衣装ショット

■紅白では“6周年アニバーサリーメドレー”を披露したSixTONES

NHK紅白歌合戦公式SNSでは「最高のパフォーマンスありがとうございました」というメッセージとともにメンバーが横一列に並んだ記念ショットを投稿。

ブラックスーツをベースに、シルバーアクセサリーやスーツのかたち、メンバー6人それぞれ個性を感じさせるSixTONESらしい華やかな衣装が目を引く。

左から順に、腕を組んで凛々しい表情を見せる田中樹、両手を広げて得意げな表情を浮かべる森本慎太郎、力強くサムズアップする高地優吾（※「高」ははしごだかが正式表記）、クールにポージングしているのかと思いきや腰の位置で軽くピースする茶目っ気あるジェシー、顔をあげ勇ましい様子ながらこちらも腰位置でピースする京本大我、カメラに向かって優しげな笑みを向ける松村北斗の順番で並んでいる。

SixTONESは『第76回NHK紅白歌合戦』にて、“6周年アニバーサリーメドレー”と題し、「Imitation Rain」「バリア」「こっから」の3曲を披露。「バリア」まではファーコートを着込んでいたが、「こっから」ではコートを脱ぎ去り、いっそうボルテージをあげて渾身のパフォーマンスで魅せた。

■写真：SixTONESの着こなしにも注目！紅白衣装ショット