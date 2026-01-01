【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は12月31日、ロシアがウクライナからプーチン大統領を標的とした無人機攻撃を受けたと主張していることについて、中央情報局（CIA）が否定する評価を下したと報じた。国家安全保障担当の当局者の話としている。ロシア側は、北西部ノブゴロド州の大統領公邸をウクライナが無人機で攻撃したと主張。ウクライナ側は「完全な捏造」だと否定していた。WSJによると米