芸能活動20周年を迎えた女優・前田敦子（34）が「これが最後」と銘打つ最新写真集『前田敦子写真集Beste』（講談社）がヒットを記録している。【写真】卒業後は一糸まとわぬ姿も披露した元SKE48・手束真知子。編集部が特定した、あっちゃんの「スケスケ衣装」なども前田が写真集を発売するのは、2012年8月に発売された『前田敦子AKB48卒業記念フォトブック あっちゃん』（講談社）以来、約14年ぶり。"大人の恋"をテーマに、