高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。第98回選抜高校野球大会の準々決勝4試合の勝敗を予想した。【第1試合】中京大中京（愛知）―八戸学院光星（青森）八戸学院光星は「菅沼くんいいバッターですよ。勝負強い」と、滋賀学院戦で2安打3打点の1番・菅沼晴斗、中京大中京は帝京戦で4安打5出塁の田中大晴の名前を挙げ、「2人のどっちが打つか見たい」と“1番打