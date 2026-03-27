26日夜、東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刃物のようなもので刺され死亡した事件で、2人は以前、交際関係にあり、男は女性に対するストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていたことが分かりました。警視庁によりますと26日午後7時半ごろ、豊島区東池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さんが元交際相手の広川大起容疑者に、刃物のようなもので刺される事件がありました。その後、広