ホンダにとって、今週末の日本GPがラクなものにならないことは、間違いないだろう。2026年シーズンの開幕から2戦、アストンマーティン・ホンダはいまだ完走すらできていない。いや、レースらしいレースをしていない、と言ったほうが正しいだろう。その状況が打破できるのかどうか──。頂点を目指すべきホンダにとっては屈辱であり、恥ずべき週末だろう。アストンマーティン・ホンダは日本GPで２台完走を目標に掲げたphoto