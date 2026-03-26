俳優の前田敦子さんは3月25日、自身のInstagramを更新。ファッションブランド「Andequal」の2026年夏コレクションに登場し、洗練されたモデルショットを披露しました。【写真】前田敦子の美しいモデルショット「写真も最高やん」前田さんは「Andequal 2026 summer'__ with Atsuko Maedaニュールック全部可愛かったよ！みんなチェックしてみてね」とつづり、写真を12枚載せています。グレーのペプラムデザインのノースリーブトップ