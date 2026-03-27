WBCも終わり、日本のプロ野球も開幕目前。3月22日にバンテリンドームナゴヤで行われた中日ドラゴンズ対千葉ロッテマリーンズのオープン戦、注目されたのはドラゴンズ側のベンチ、井上一樹監督の席付近に設置された電車のつり革だ。【写真】「球場だよね？」つり革につかまる井上監督つり革はマネージャーが用意した《中日ベンチにつり革あるのウケる》《え?球場だよね?監督の席の前につり革設置されてる?笑》《井上監督が