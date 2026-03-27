フジテレビ佐々木恭子アナウンサーが27日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。東京・池袋の「ポケモンセンターメガトーキョー」でアルバイトの女性店員が元交際相手に殺害された事件について、ストーカー行為への対策をめぐり「なぜ被害側が引き受けなきゃいけないのか」と訴えた。事件は26日午後7時15分ごろ、東京・池袋の「サンシャインシティ」内のポケモンセンターで発生。アルバイト店員の春川