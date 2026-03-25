韓国メディア「フォルモス」（ウェブ版）は2026年3月24日、大リーグの特集記事を組み、韓国出身大リーガーの低迷を嘆いた。「大リーグ開幕を控え、韓国人選手たちの明暗が鮮明に分かれた」大リーグの今シーズンは26日（日本時間）に開幕する。サンフランシスコのオラクル・パークで行われる、サンフランシスコ・ジャイアンツ対ニューヨーク・ヤンキース戦で幕を開ける。ジャイアンツには、韓国出身のイ・ジョンフ外野手（27）が所