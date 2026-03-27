事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が27日までにXを更新。100メートル以上離れた森の中に迷彩服で潜んで望遠レンズで露天風呂を盗撮した疑いで逮捕された3人の男のニュースを引用し「見つけた人、ゴルゴ並み」と感想をつづった。猪狩が引用した記事によると、逮捕されたのは鹿児島県の40歳、茨城県の49歳、岡山県の32歳の男。岡山の32歳が静岡県内での職務質問をきっかけに盗