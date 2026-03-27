ドジャース大谷翔平投手（２３）が２０２６年シーズンの開幕戦となる２６日（日本時間２７日）、シーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦に合わせてナインに粋なプレゼントを贈った。各選手のロッカーには、セイコー社製の腕時計とボトルが用意され、「開幕おめでとう、３連覇へ！」というメッセージが添えられた。ＥＳＰＮのアルデン・ゴンザレス記者によれば、時計は４０００ドル（６３・７万円）ほどで、ボトルはロ