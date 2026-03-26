26日夜、東京・池袋のサンシャインシティにある「ポケモン」のグッズ販売などを行う公式ショップで、女性店員が刃物のようなもので刺されて殺害され、刺した男も自分の首を刺し、死亡しました。現場から中継です。事件が発生したポケモンセンターは、池袋サンシャインシティ内の2階に入っています。26日午後9時すぎの時点でも店の周りには規制線が張られ、鑑識の姿もあったということです。その1時間前の午後8時にこちらに着いたの