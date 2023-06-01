26日午後7時すぎ、東京・東池袋のサンシャインシティにあるポケモンセンターで、女性店員が突然、男に刃物で刺されました。刺された女性はその後、死亡しました。喜入友浩キャスター「東京・池袋のサンシャインシティです。入り口の前には救急車が止まっていますが、午後7時すぎ、この中にあるポケモンセンターで、女性店員が男に刃物で刺されました」事件は午後7時20分ごろ、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」で起きま