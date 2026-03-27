開幕戦、パイレーツのスキーンズがまさかの初回KO大リーグの各球団は26日（日本時間27日）に続々と開幕戦を迎えた。パイレーツは昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手を開幕投手に立てたもののメッツに乱戦の末7-11で敗戦。スキーンズのまさかの初回KOを招いたバックの拙守に批判の声が集まっている。敵地で開幕を迎えたパイレーツは初回2点を先制したものの、その裏マウンドに立ったスキーンズが2/3