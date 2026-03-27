ロシアフィギュアスケート界の?皇帝?エフゲニー・プルシェンコ氏が、大胆な競技改革を提言した。フィギュアスケートの世界選手権が開催されている中、レジェンドのプルシェンコ氏が国際スケート連盟（ＩＳＵ）に対して要求を突きつけた。ロシアメディア「スポーツエクスプレス」が伝えている。プルシェンコ氏は、競技の性質が変わってきている現状を説きながら「ＩＳＵ指導部は、この競技の変革について考えるべきだと思う」