ダイヤモンドバックスとの開幕戦ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地で行われるダイヤモンドバックス戦でレギュラーシーズン開幕戦を迎える。先発メンバーが発表され、大谷翔平投手は「1番・指名打者」で先発出場する。山本由伸投手が2年連続で開幕投手を務める。大谷は侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した。打者として3本塁打を放ち、13打数6安打の打率.462、7打点、OPS1.842の