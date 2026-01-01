松本明子が12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。冒頭から全力でパフォーマンスする姿に「飯田圭織かとおもったらあっこさんだw」「かわいい！」「めっちゃ馴染んでる」など驚きと絶賛の声があがった。【映像】松本明子（59）、冒頭から全力の「LOVEマシーン」披露「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成·令和最強アイドルメドレー 〜ジャンル