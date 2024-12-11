タレントの松本明子（58）が11日、コメンテーターを務める、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。息子の就職先を明かした。番組では「2024Google検索ランキング」を都道府県別に紹介。長崎県の1位は「長崎スタジアムシティ」、2位は「平和祈念式典」、3位は「端島」と続いた。MCの石井亮次アナウンサーが今年10月に開業した、長崎スタジアムシティについて「ジャパネットグループが運営する大型複合施設。サッカース