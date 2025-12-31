2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×¡£2026Ç¯1·î1Æü¤ÎÄ«¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â±À¤Î¹­¤¬¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÅìÉô¤ä´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×¤òÇÒ¤á¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤ä¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×¤Î»þ¹ï¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×¸«¤é¤ì¤ë½ê¤Ï?2026Ç¯1·î1Æü¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸µÃ¶¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎËÌÉô¤äÆîÀ¾Éô¡¢ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢ËÌÎ¦¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áµ¦ËÌÉô¤ä»³±¢¤â±À¤ËÊ¤¤ï