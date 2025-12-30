風俗嬢として活動を始め、いまやSNSの総フォロワー数110万人を誇るアダルトインフルエンサー・るるたん。2025年はグラビア写真集の出版や有名プール撮影会への参加を通じてさらに知名度を高め、自主制作した同人AVは売上推定5億円。その成功は偶然ではなく、綿密な戦略と自己プロデュース力の賜物だった。〈前後編の前編〉 【画像】1年で4億円稼ぎ出したるるたん 同人の売り上げだけで推定5億超 ──20